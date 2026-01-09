Смольский рассказал об ожиданиях от сборов в Поклюке

Белорусский биатлонист Антон Смольский, отправившийся 6 января с партнёрами по национальной команде на сборы в Поклюку (Словения), рассказал об ожиданиях от тренировок в Европе.

— Начало 2026 года вышло по-хорошему эмоциональным, что не менее важно, чем премиальные?

— Так и есть. Рязань («Гонка чемпионов» прошла в Рязани 3 и 4 января. — Прим. «Чемпионата») подарила нам позитивные эмоции. Мы очень рады, что получили приглашение и приняли участие в этих соревнованиях. Концентрироваться только на тренировочном процессе по ходу сезона — психологически утомительно. Хочется соревноваться каждую неделю. И вот нам подарили прекрасную возможность разбавить тренировочную рутину отличными гонками, в которых есть и замечательный финансовый бонус.

— Но теперь, учитывая отъезд на сбор в словенскую Поклюку, у вас будет пауза в соревнованиях. Выезд в Европу — это только горная подготовка или ещё обретение мобильности, что приобретёт особую ценность в случае позитивного решения САS по олимпийскому вопросу?

— На самом деле — всё вместе. Это и тренировочный процесс на высоте, и решение вопросов с инвентарём, и, конечно, в случае положительных подвижек в олимпийской тематике, мы будем уже недалеко от мест проведения этапов Кубка мира. Так что две недели, хочется верить, получатся насыщенными. Мы не теряем надежды выступить на олимпийских стартах в Антхольце.

Однако хочу отметить следующее: если не сложится с Олимпиадой, то европейский сбор — это полноценная, качественная подготовка к домашнему этапу Кубка Содружества, который состоится в январе в Раубичах, — цитирует Смольского Sport5.