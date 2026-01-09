Жанмонно — о спринте в Оберхофе: выжимала из себя всё, чтобы отыграть каждую секунду

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Француженка заняла седьмое место в итоговом протоколе, уступив победительнице шведке Эльвире Эберг 54,9 секунды.
«Было очень тяжело, я буквально выжимала из себя всё, чтобы отыграть каждую возможную секунду. Мне было реально трудно. Медленная стрельба, медленное скольжение, и ещё один промах — потому что я начинаю немного «вылетать» из стрельбы, думаю о результате, как обычно. Это классическая ошибка. В итоге получилась средняя гонка, но седьмое место — не так уж плохо для средней гонки. В целом я буду рада просто перевернуть эту страницу и двигаться дальше», – приводит слова Жанмонно L’Equipe.
Отметим, что Жанмонно лидирует (522) в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026, опережая ближайшую преследовательницу норвежку Марен Ельмесет Киркеэйде (468) на 54 очка.
