«Этот подиум очень многое значит». Симон — о бронзе в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась впечатлениями о первом подиуме в сезоне Кубка мира – 2025/2026. Симон стала третьей в спринтерской гонке на этапе в немецком Оберхофе, уступив победительнице шведке Эльвире Эберг 23,6 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
22:00.6
2
Суви Минккинен
Финляндия
+21.1
3
Жулия Симон
Франция
+23.6

«Я начала очень активно, хотела идти в атаку в этом спринте. И да, на последних километрах, думаю, я немного «подсела». Условия были очень медленные, по такой трассе непросто бежать. И, думаю, в этой гонке, если ты способен провести мощный последний круг и особенно последний километр, это может дать серьёзное преимущество. Я пока была чуть ниже нужного уровня, но форма возвращается.

Я действительно очень-очень довольна своей стрельбой. Была максимально собранной. Когда я пришла на стрельбище, был ветер, но сделала свою работу — внесла коррективы. Затем стрельба стоя получилась очень спокойной. Думаю, она была выполнена действительно хорошо, потому что я не особо много потеряла на неё секунд. Знала, что нужно делать: хотела просто направить пули в мишени — и всё получилось. Я правда очень-очень этому рада. Испытываю огромное облегчение по сравнению со стрельбой в декабре.

Этот подиум правда очень многое значит. Но важен прежде всего сам способ, каким он был достигнут. Исполнение очень хорошее, и форма возвращается. Давно у меня не было таких ощущений. Я пошла в атаку с самого начала — и это очень приятно», – приводит слова Симон L’Equipe.

