Главная Биатлон Новости

Вирер — о предстоящих ОИ-2026: хотелось бы подарить золотую медаль болельщикам

Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер поделилась ожиданиями от предстоящего выступления на домашней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Я очень довольна своей карьерой. Мне бы хотелось подарить золотую медаль болельщикам, публике и всем, кто нас поддерживает, но это будет очень трудно.

Невероятно счастлива иметь возможность выступить на домашней Олимпиаде в последний раз. Надеюсь уйти с улыбкой… И, конечно, с парочкой слёз. Это будет трогательно», – приводит слова Вирер Ski-Nordique.

35-летняя Вирер сообщила, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/2026. В общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 итальянка занимает пятое место, имея 363 очка в активе.

