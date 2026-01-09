Скидки
Перро — о спринте в Оберхофе: жаль, что дважды промахнулся на стрельбище

Перро — о спринте в Оберхофе: жаль, что дважды промахнулся на стрельбище
Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Перро завершил гонку на шестом месте в итоговом протоколе, допустив два промаха на стрельбище и проиграв победителю итальянцу Томмазо Джакомелю 32,5 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2

«Эти два промаха меня расстраивают, обидно. Но я, как обычно, выкладываюсь на максимум, я очень сконцентрирован. Конечно, я понимаю, что при 10 из 10 на стрельбе обычно борьба за победу. Но вот снова две пули ушли мимо. Условия здесь, в Оберхофе, всегда немного сложные — есть туман. Видимость не самая чёткая, хотя, по правде говоря, мы и так не идеально видим. Но искать оправдания не стоит, потому что, думаю, мы все находимся примерно в равных условиях. К сожалению, в этой гонке у меня не получилось выступить лучше.

Зато я доволен тем, как поработал над ходом во время паузы, потому что, как мне кажется, в этом компоненте я провёл хорошую гонку. Это значит, что ноги отлично откликнулись. Это был тот прогресс, которого я хотел добиться к Рождеству. Я говорил, что хочу прибавить в скорости на лыжне, и рад сразу видеть, что это срабатывает. Мне приятно понимать, что, когда я ставлю перед собой задачу и работаю над ней, это даёт результат. Это очень важно на будущее. В целом форма продолжает набирать обороты — жаль только, что были эти два промаха», – приводит слова Перро L’Equipe.

