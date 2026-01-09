Скидки
Йоханнес Бё — о Дальмайер: как и она, я знал, что жизнь не только следующая тренировка

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о глубокой связи, которая объединяла его с немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер.

«Её особенно отличало то, что она была сильна в спорте, но при этом имела жизнь и взгляды на жизнь вне биатлона. Именно это качество я разделяю с Лаурой. Она ушла на пенсию в 25 лет, потому что хотела попробовать что-то новое и искала приключений. Я продолжал работать до 31 года, а потом прекратил по схожим причинам. Как и она, я знал, что жизнь — это не только следующая тренировка или титул. Мы были ровесниками, много лет показывали одинаковые результаты. Мы следовали по следам друг друга. Я был очень расстроен. Лаура — легенда, и таковой останется навсегда», — приводит слова Бё Ski-Nordique.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. 29 июля 2025 года она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

