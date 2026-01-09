Скидки
Биатлон

«Было очень сильно». Тандреволд — о памятной церемонии в честь Баккена в Оберхофе

«Было очень сильно». Тандреволд — о памятной церемонии в честь Баккена в Оберхофе
Комментарии

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о памятной церемонии в честь скончавшегося 23 декабря биатлониста сборной Норвегии Сиверта Гутторма Баккена перед стартом мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия).

«Я должна сказать, это было очень сильно. Это многое говорит о биатлонном сообществе. Было очень трогательно, что устроили минуту аплодисментов, ведь мы хотим почтить Сиверта. Это было очень мощно. Знаю, как сильно Сиверт оценил бы возможность быть здесь», — приводит слова Тандреволд NRK.

Напомним, 23 декабря Баккена без признаков жизни в гостиничном номере обнаружил Йохан-Олав Ботн. По неофициальной информации, на Сиверте в момент смерти была гипоксическая маска.

Комментарии
