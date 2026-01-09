Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон — о смерти Баккена: тяжело норвежской команде и всем, кто его знал

Симон — о смерти Баккена: тяжело норвежской команде и всем, кто его знал
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поддержала норвежскую спортсменку Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая эмоционально отреагировала на смерть своего соотечественника Сиверта Гутторма Баккена.

– Всегда тяжело видеть друга…

– Что ты ей сказала?
– Ничего, только то, что можно плакать. Думаю, всем тяжело. Тяжело норвежской команде и всем, кто хорошо его знал, — сказала Симон NRK.

— Я очень рада заниматься этим спортом, где мы умеем заботиться друг о друге. Я очень ценю это. Мы хорошие друзья через границы наций, — ответила Тандреволд.

Напомним, перед стартом мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия) Международный союз биатлонистов (IBU) провёл памятную церемонию в честь Баккена.

Материалы по теме
«Было очень сильно». Тандреволд — о памятной церемонии в честь Баккена в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android