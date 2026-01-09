Симон — о смерти Баккена: тяжело норвежской команде и всем, кто его знал

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поддержала норвежскую спортсменку Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая эмоционально отреагировала на смерть своего соотечественника Сиверта Гутторма Баккена.

– Всегда тяжело видеть друга…

– Что ты ей сказала?

– Ничего, только то, что можно плакать. Думаю, всем тяжело. Тяжело норвежской команде и всем, кто хорошо его знал, — сказала Симон NRK.

— Я очень рада заниматься этим спортом, где мы умеем заботиться друг о друге. Я очень ценю это. Мы хорошие друзья через границы наций, — ответила Тандреволд.

Напомним, перед стартом мужского спринта в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия) Международный союз биатлонистов (IBU) провёл памятную церемонию в честь Баккена.