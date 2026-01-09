«Дополнительный способ почтить Сиверта». Дале-Шевдал — о спринте в Оберхофе
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал высказался о спринте на четвёртом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия), перед которым Международный союз биатлонистов (IBU) провёл памятную церемонию в честь скончавшегося биатлониста сборной Норвегии Сиверта Гутторма Баккена.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2
«Это особенно круто, когда Томми выигрывает, а я ещё и на подиум встаю. Мы близки, и… фух, каждый раз, когда говоришь об этом, голос срывается. Это очень красиво и дополнительный способ почтить Сиверта. Перед стартом сегодня я вообще не был на взводе. После поминовения Сиверта я как будто проснулся. Это было приятно для тела и души. Очень доволен тем, что показал сегодня», — приводит слова Дале-Шевдала NRK.
