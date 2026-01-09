Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Дополнительный способ почтить Сиверта». Дале-Шевдал — о спринте в Оберхофе

«Дополнительный способ почтить Сиверта». Дале-Шевдал — о спринте в Оберхофе
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал высказался о спринте на четвёртом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия), перед которым Международный союз биатлонистов (IBU) провёл памятную церемонию в честь скончавшегося биатлониста сборной Норвегии Сиверта Гутторма Баккена.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
25:01.7
2
Филипп Наврат
Германия
+13.2
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+25.2

«Это особенно круто, когда Томми выигрывает, а я ещё и на подиум встаю. Мы близки, и… фух, каждый раз, когда говоришь об этом, голос срывается. Это очень красиво и дополнительный способ почтить Сиверта. Перед стартом сегодня я вообще не был на взводе. После поминовения Сиверта я как будто проснулся. Это было приятно для тела и души. Очень доволен тем, что показал сегодня», — приводит слова Дале-Шевдала NRK.

Материалы по теме
Фото
Биатлонисты почтили память Баккена в Оберхофе. Джакомель не смог сдержать эмоций
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android