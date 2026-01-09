Скидки
Главная Биатлон Новости

«Не имела той цепкости, что была у Эльвиры». Ханна Эберг — о спринте в Оберхофе

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг высказалась о своём результате в спринте в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Ханна стала 13-й, а её сестра Эльвира выиграла гонку.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 января 2026, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
22:00.6
2
Суви Минккинен
Финляндия
+21.1
3
Жулия Симон
Франция
+23.6

«Я не даю себе шанса, злюсь на последний выстрел. Не имела той цепкости на финише, что была у Эльвиры», — приводит слова Эберг SVT.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Оберхоф. Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 22.00,6 (0 промахов).
2. Суви Минккинен (Финляндия) +21,1 (0).
3. Жулия Симон (Франция) +23,6 (0).
4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +33,7 (0).
5. Франциска Пройс (Германия) +47,1 (1).

13. Ханна Эберг (Швеция) +1.12,3 (2).

