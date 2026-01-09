«Не имела той цепкости, что была у Эльвиры». Ханна Эберг — о спринте в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг высказалась о своём результате в спринте в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Ханна стала 13-й, а её сестра Эльвира выиграла гонку.

«Я не даю себе шанса, злюсь на последний выстрел. Не имела той цепкости на финише, что была у Эльвиры», — приводит слова Эберг SVT.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Оберхоф. Спринт. Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 22.00,6 (0 промахов).

2. Суви Минккинен (Финляндия) +21,1 (0).

3. Жулия Симон (Франция) +23,6 (0).

4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +33,7 (0).

5. Франциска Пройс (Германия) +47,1 (1).

13. Ханна Эберг (Швеция) +1.12,3 (2).