Биатлон, чемпионат России — 2026: во сколько начало сингл-микста, где смотреть

Сегодня, 10 января, в рамках чемпионата России по биатлону — 2026 в Ижевске пройдёт сингл-микст. Начало — в 10:30 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Сингл-микст. Старт-лист:

1. Наталия Шевченко/Кирилл Бажин (Свердловская область-1).

2. Анастасия Зырянова/Рустам Каюмов (Московская область-2).

3. Ксения Воробей/Степан Данилов (Беларусь-1).

5. Кристина Резцова/Карим Халили (Московская область-1).

6. Виктория Сливко/Михаил Бурундуков (Тюменская область-1).

7. Ирина Шаклеина/Никита Лобастов (Беларусь-2).

8. Тамара Дербушева/Савелий Коновалов (Свердловская область-2).

9. Екатерина Суханова/Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2).

10. Антонина Ковалёва/Виктор Плицев (ЯНАО).

11. Анна Григорьева/Андрей Коваленко (Красноярский край-2).

12. Елизавета Бурундукова/Антон Бабиков (Башкортостан-1).

13. Виктория Метеля/Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра-1).

14. Анастасия Томшина/Евгений Сидоров (Красноярский край-1).

16. Ксения Довгая/Александр Логинов (Тюменская область-2).

17. Евгения Турикова/Роман Ерёмин (Новосибирская область-1).

22. Аделия Гатауллина/Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика).

23. Елизавета Старикова/Даниил Усов (Пермский край).

25. Дарья Кулигина/Пётр Пащенко (Челябинская область-2).