Биатлон, чемпионат России — 2026: во сколько начало сингл-микста, где смотреть

Сегодня, 10 января, в рамках чемпионата России по биатлону — 2026 в Ижевске пройдёт сингл-микст. Начало — в 10:30 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Сингл-микст. Старт-лист:
1. Наталия Шевченко/Кирилл Бажин (Свердловская область-1).
2. Анастасия Зырянова/Рустам Каюмов (Московская область-2).
3. Ксения Воробей/Степан Данилов (Беларусь-1).
5. Кристина Резцова/Карим Халили (Московская область-1).
6. Виктория Сливко/Михаил Бурундуков (Тюменская область-1).
7. Ирина Шаклеина/Никита Лобастов (Беларусь-2).
8. Тамара Дербушева/Савелий Коновалов (Свердловская область-2).
9. Екатерина Суханова/Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2).
10. Антонина Ковалёва/Виктор Плицев (ЯНАО).
11. Анна Григорьева/Андрей Коваленко (Красноярский край-2).
12. Елизавета Бурундукова/Антон Бабиков (Башкортостан-1).
13. Виктория Метеля/Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра-1).
14. Анастасия Томшина/Евгений Сидоров (Красноярский край-1).
16. Ксения Довгая/Александр Логинов (Тюменская область-2).
17. Евгения Турикова/Роман Ерёмин (Новосибирская область-1).
22. Аделия Гатауллина/Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика).
23. Елизавета Старикова/Даниил Усов (Пермский край).
25. Дарья Кулигина/Пётр Пащенко (Челябинская область-2).