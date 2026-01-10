Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 10 января, продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 14:00 мск запланирован старт мужской гонки преследования на 12,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).

Гонка преследования, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Томмазо Джакомель (Италия).

2. Филипп Наврат (Германия).

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

5. Мартин Улдаль (Норвегия).

6. Эрик Перро (Франция).

7. Филипп Хорн (Германия).

8. Йеспер Нелин (Швеция).

9. Лукас Хофер (Италия).

10. Кэмпбелл Райт (США).

11. Кентен Фийон Майе (Франция).

13. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

14. Мартин Понсилуома (Швеция).

22. Теро Сеппяля (Финляндия).