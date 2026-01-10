Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 января, продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 14:00 мск запланирован старт мужской гонки преследования на 12,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).
Гонка преследования, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Томмазо Джакомель (Италия).

2. Филипп Наврат (Германия).

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

5. Мартин Улдаль (Норвегия).

6. Эрик Перро (Франция).

7. Филипп Хорн (Германия).

8. Йеспер Нелин (Швеция).

9. Лукас Хофер (Италия).

10. Кэмпбелл Райт (США).

11. Кентен Фийон Майе (Франция).

13. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

14. Мартин Понсилуома (Швеция).

22. Теро Сеппяля (Финляндия).

Календарь Кубка мира
Материалы по теме
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
«Я не мог подвести Сиверта». Итальянский биатлонист посвятил победу умершему другу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android