Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть

Сегодня, 10 января, продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 16:25 мск запланирован старт женской эстафеты 4х6 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).

Эстафета, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

2. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).

4. Италия (Ребекка Пасслер, Микела Каррара, Линда Цингерле, Ханна Аухенталлер).

5. Норвегия (Марта Крокстад Йохансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде).

6. Финляндия (Инка Хямяляйнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен, Суви Минккинен).

7. Германия (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих, Франциска Пройс).