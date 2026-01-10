Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России
Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область, стали победителями сингл-микста на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Спортсмены преодолели дистанцию за 35.22,1.
Вторыми стали Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, отстав от лидеров на 4,9. Тройку лидеров замкнули
Виктория Сливко и Михаил Бурундуков (+25,5).
Биатлон. Чемпионат России. Ижевск. Сингл-микст:
- Наталия Шевченко/Кирилл Бажин (Свердловская область — 1) — 35.22,1 (0+7).
- Анастасия Зырянова/Рустам Каюмов (Московская область — 2) — отставание 4,9 (0+4).
- Виктория Сливко/Михаил Бурундуков (Тюменская область — 1) +25,5 (0+8).
- Анастасия Томшина/Евгений Сидоров (Красноярский край — 1) +29,4 (0+5).
- Ирина Шаклеина/Никита Лобастов (Беларусь-2) +29,5 (1+9).
- Тамара Дербушева/Савелий Коновалов (Свердловская область — 2) +31,8 (0+6).
- Виктория Метеля/Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра-1) +55,2 (1+11).
