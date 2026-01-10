Скидки
Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:25 Мск
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России

Комментарии

Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область, стали победителями сингл-микста на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Спортсмены преодолели дистанцию за 35.22,1.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Идёт

Вторыми стали Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, отстав от лидеров на 4,9. Тройку лидеров замкнули
Виктория Сливко и Михаил Бурундуков (+25,5).

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск. Сингл-микст:

  1. Наталия Шевченко/Кирилл Бажин (Свердловская область — 1) — 35.22,1 (0+7).
  2. Анастасия Зырянова/Рустам Каюмов (Московская область — 2) — отставание 4,9 (0+4).
  3. Виктория Сливко/Михаил Бурундуков (Тюменская область — 1) +25,5 (0+8).
  4. Анастасия Томшина/Евгений Сидоров (Красноярский край — 1) +29,4 (0+5).
  5. Ирина Шаклеина/Никита Лобастов (Беларусь-2) +29,5 (1+9).
  6. Тамара Дербушева/Савелий Коновалов (Свердловская область — 2) +31,8 (0+6).
  7. Виктория Метеля/Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра-1) +55,2 (1+11).
Календарь чемпионата России
