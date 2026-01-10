Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России

Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин, представляющие Свердловскую область, стали победителями сингл-микста на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Спортсмены преодолели дистанцию за 35.22,1.

Вторыми стали Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, отстав от лидеров на 4,9. Тройку лидеров замкнули

Виктория Сливко и Михаил Бурундуков (+25,5).

Биатлон. Чемпионат России. Ижевск. Сингл-микст: