Анастасии Халили диагностирован астенический синдром

Анастасии Халили диагностирован астенический синдром
Российская биатлонистка Анастасия Халили заявила, что ей быть диагностирован астенический синдром.

«Не скажу, что я сильно болела, у меня просто был кашель. Потом, когда прошёл кашель, появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже 1,5 месяца. Поставили диагноз — астенический синдром. Непонятно, после коронавируса или гриппа. Суть в том, что нарушилась терморегуляция, и температура может подниматься и месяц, и два. Ничего в этом страшного нет, главное — я её не чувствую, мои анализы в норме.

Провела хороший сбор в Сочи, выполнила весь тренировочный план. Температура поднималась после скоростной работы, но было хорошее состояние. Мы думали, что я здесь, в Ижевске, покажу хороший результат, что, возможно, я вернулась в прежнюю форму. Может, акклиматизация, может, психосоматика, не знаю, но проснулась я без ощущения, что будет гонка, не было мандража. Как я вижу дальнейшее развитие событий? Я не знаю, что делать.

Главным стартом обозначен Сочи (этап Кубка Содружества. — Прим. «Чемпионата»). Весь настрой направлен туда. Никакие рейтинги меня не спасут, поскольку пропустила 10 гонок. На высоте я чувствую себя хорошо, поэтому настраиваюсь на Сочи. Ещё надеюсь выступить в Рыбинске и Раубичах (этапы Кубка России и Кубка Содружества. — Прим. «Чемпионата»).

Не знаю, как из этого выкарабкаться. Хотелось бы достойно выступить в этом сезоне, учитывая, что я провела хорошее лето. Но в один миг всё просто рухнуло», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

