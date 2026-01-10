Скидки
Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:25 Мск
Главная Биатлон Новости

Томмазо Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на Кубке мира в Оберхофе

Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8

Вторым стал норвежец Мартин Улдаль, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул швед Себастиан Самуэльссон (+8,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Гонка преследования. Мужчины:

  1. Томмазо Джакомель (Италия) — 37.15,4 (6 промахов).
  2. Мартин Улдаль (Норвегия) — отставание 4,5 (4).
  3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (6).
  4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +11,4 (5).
  5. Мартин Понсилуома (Швеция) +12,4 (6).
  6. Кентен Фийон Майе (Франция) +14,0 (4).
  7. Дмитрий Пидручный (Украина) +20,7 (1).
  8. Эрик Перро (Франция) +25,7 (5).
