Томмазо Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на Кубке мира в Оберхофе

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Мартин Улдаль, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул швед Себастиан Самуэльссон (+8,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Гонка преследования. Мужчины: