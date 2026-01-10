Томмазо Джакомель с шестью промахами выиграл пасьют на Кубке мира в Оберхофе
Поделиться
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8
Вторым стал норвежец Мартин Улдаль, отстав от лидера на 4,5. Тройку сильнейших замкнул швед Себастиан Самуэльссон (+8,8).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Гонка преследования. Мужчины:
- Томмазо Джакомель (Италия) — 37.15,4 (6 промахов).
- Мартин Улдаль (Норвегия) — отставание 4,5 (4).
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (6).
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +11,4 (5).
- Мартин Понсилуома (Швеция) +12,4 (6).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +14,0 (4).
- Дмитрий Пидручный (Украина) +20,7 (1).
- Эрик Перро (Франция) +25,7 (5).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
14:43
-
13:18
-
11:20
-
10:30
-
10:00
-
07:00
- 9 января 2026
-
23:37
-
23:27
-
22:59
-
22:53
-
21:53
-
21:29
-
20:47
-
18:22
-
17:58
-
10:38
- 8 января 2026
-
22:56
-
21:44
-
21:31
-
19:28
-
18:46
-
18:23
-
18:03
-
17:31
-
15:11
-
14:38
-
14:18
-
12:00
-
10:10
-
09:30
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 января 2026
-
23:24
-
23:17