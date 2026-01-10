Скидки
Главная Биатлон Новости

Джакомель — единственный итальянец, который одержал две победы подряд на Кубке мира

Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал единственным представителем своей страны, которому удалось одержать две победы подряд на Кубка мира. Сегодня, 10 января, он стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8

Вторым стал норвежец Мартин Улдаль, отстав от лидера на 4,5 секунды. Тройку сильнейших замкнул швед Себастиан Самуэльссон (+8,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Гонка преследования. Мужчины:

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 37.15,4 (6 промахов).
2. Мартин Улдаль (Норвегия) +4,5 (4).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (6).
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +11,4 (5).
5. Мартин Понсилуома (Швеция) +12,4 (6).

