Джакомель — единственный итальянец, который одержал две победы подряд на Кубке мира

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал единственным представителем своей страны, которому удалось одержать две победы подряд на Кубка мира. Сегодня, 10 января, он стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал норвежец Мартин Улдаль, отстав от лидера на 4,5 секунды. Тройку сильнейших замкнул швед Себастиан Самуэльссон (+8,8).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Гонка преследования. Мужчины:

1. Томмазо Джакомель (Италия) — 37.15,4 (6 промахов).

2. Мартин Улдаль (Норвегия) +4,5 (4).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +8,8 (6).

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +11,4 (5).

5. Мартин Понсилуома (Швеция) +12,4 (6).