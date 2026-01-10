Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джакомель взял три личные гонки подряд и стал первым

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира – 2025/2026. После 10 гонок в его активе 611 очков.

На второе место опустился норвежец Йохан-Олав Ботн, который заработал 560 очков. Тройку лидеров замыкает француз Эрик Перро (529).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира – 2025/2026. Мужчины. Положение на 10 января 2026:

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 611 очков.

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 560.

3. Эрик Перро (Франция) – 529.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 505.

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 380.

Отметим, итальянский биатлонист впервые с 1992 года возглавил общий зачет Кубка мира. 34 года назад с жёлтой майкой был Андреас Цингерле.