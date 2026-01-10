Зачёт женских эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — третья

Сегодня, 10 января, представительницы Франции Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон выиграли в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:18.21,9, потратив восемь дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга. Этот результат позволил француженкам возглавить зачёт женских эстафет Кубка мира.

Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, женщины (по состоянию на 10 января 2026 года):

1. Франция – 225 очков.

2. Швеция – 195.

3. Норвегия – 178.

4. Германия – 160.

5. Финляндия – 155.

6. Италия – 136.

7. Чехия – 136.

8. Австрия – 124.

9. Словакия – 116.

10. Швейцария – 103.