Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт женских эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — третья

Зачёт женских эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: Франция лидирует, Норвегия — третья
Комментарии

Сегодня, 10 января, представительницы Франции Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон выиграли в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:18.21,9, потратив восемь дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга. Этот результат позволил француженкам возглавить зачёт женских эстафет Кубка мира.

Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, женщины (по состоянию на 10 января 2026 года):

1. Франция – 225 очков.

2. Швеция – 195.

3. Норвегия – 178.

4. Германия – 160.

5. Финляндия – 155.

6. Италия – 136.

7. Чехия – 136.

8. Австрия – 124.

9. Словакия – 116.

10. Швейцария – 103.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Французские биатлонистки выиграют эстафету на Олимпиаде. Они доказали это уже сейчас!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android