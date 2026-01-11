Биатлон, чемпионат России — 2026, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 11 января, в рамках чемпионата России по биатлону — 2026 в Ижевске пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало — в 10:00 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт. Старт-лист (выборочно):

1. Виктория Сливко (Тюменская область).

2. Наталия Шевченко (Свердловская область).

3. Тамара Дербушева (Свердловская область).

4. Кристина Резцова (Московская область).

5. Юлия Коваленко (Красноярский край).

6. Ирина Казакевич (Свердловская область).

7. Виктория Метеля (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

8. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан).

9. Инна Терещенко (Свердловская область).

10. Екатерина Машкова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)...

14. Маргарита Болдырева (Тюменская область).

22. Светлана Миронова (Московская область).

25. Елизавета Фролова (Тюменская область).

32. Полина Шевнина (Московская область).