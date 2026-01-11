Биатлон, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 11 января, в рамках чемпионата России по биатлону — 2026 в Ижевске пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало — в 12:45 мск. Прямую трансляцию соревнований будет осуществлять «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт. Мужчины. Старт-лист (выборочно):

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан).

2. Александр Корнев (Республика Удмуртия).

3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Башкортостан).

4. Кирилл Бажин (Свердловская область).

5. Александр Поварницын (Тюменская область).

6. Карим Халили (Московская область).

7. Евгений Сидоров (Красноярский край – Ленинградская область).

8. Даниил Серохвостов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

9. Савелий Коновалов (Свердловская область).

10. Михаил Бурундуков (Тюменская область).

11. Александр Логинов (Тюменская область)…

14. Антон Бабиков (Республика Башкортостан).

15. Даниил Усов (Пермский край).