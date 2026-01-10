«Сегодня я её не заслуживал». Джакомель — о победе в гонке преследования
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Итальянец прошёл дистанцию за 37.15,4, допустив по ходу гонки шесть промахов на огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8
«Оберхоф — это, на мой взгляд, университет биатлона. Все, включая меня, понимают, что шесть промахов — это очень плохо. Думаю, с таким выступлением не заслуживал победы сегодня, но я всё же выиграл, значит, так получилось», – приводит слова Джакомеля пресс-служба IBU.
Джакомель стал единственным представителем своей страны, которому удалось одержать две победы подряд на Кубка мире. Ранее итальянец выиграл спринтерскую гонку в Оберхофе.
