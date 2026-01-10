Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сегодня я её не заслуживал». Джакомель — о победе в гонке преследования

«Сегодня я её не заслуживал». Джакомель — о победе в гонке преследования
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Итальянец прошёл дистанцию за 37.15,4, допустив по ходу гонки шесть промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
37:15.4
2
Мартин Улдаль
Норвегия
4.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
8.8

«Оберхоф — это, на мой взгляд, университет биатлона. Все, включая меня, понимают, что шесть промахов — это очень плохо. Думаю, с таким выступлением не заслуживал победы сегодня, но я всё же выиграл, значит, так получилось», – приводит слова Джакомеля пресс-служба IBU.

Джакомель стал единственным представителем своей страны, которому удалось одержать две победы подряд на Кубка мире. Ранее итальянец выиграл спринтерскую гонку в Оберхофе.

Материалы по теме
Итальянец переписывает историю биатлона! Джакомель уже лидирует в Кубке мира
Итальянец переписывает историю биатлона! Джакомель уже лидирует в Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android