Джакомель: предпочёл бы завоевать жёлтую майку в очной борьбе с Ботном

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался о лидерстве в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026. Итальянец завоевал жёлтую майку лидера после победы в гонке преследования на этапе в немецком Оберхофе, обойдя в общем зачёте норвежца Йохан-Олава Ботна, который не принимает участие в этом этапе Кубка мира.

«Я надену жёлтую майку в Рупольдинге, но считаю, что на данный момент самый сильный биатлонист — это Йохан-Олав Ботн. Его сейчас здесь нет. Предпочёл бы завоевать жёлтую майку в очной борьбе, а не потому, что он заболел. Это немного грустно, но уверен, что в следующих гонках у нас будет ещё много противостояний», – приводит слова Джакомеля пресс-служба IBU.

Джакомель стал первым итальянцем с 1992 года, который возглавил общий зачет Кубка мира. 34 года назад с жёлтой майкой был Андреас Цингерле.