Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть

Сегодня, 11 января, продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 13:00 мск запланирован старт мужской эстафеты 4х7,5 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).

Эстафета, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия (Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль, Ветле Шоста Кристиансен).

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро).

3. Швеция (Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрачер, Филипп Наврат, Давид Цобель).

5. США (Шон Доэрти, Максим Жермен, Пол Шоммер, Кэмпбелл Райт).

6. Италия (Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель).