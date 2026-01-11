Скидки
Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
16:30 Мск
Биатлон Новости

«Нет никакого расстройства». Сливко — о бронзе в сингл-миксте в Ижевске

Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая третье место в дуэте с Михаилом Бурундуковым в сингл-миксте на этапе чемпионата России в Ижевске, заявила, что испытывает удовлетворение от показанного результата.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Сингл-микст 1 x 6 + 1 x 7.5 км Эстафета
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Окончено

«Я очень довольна этим результатом. Нет никакого расстройства, только радость. При такой конкуренции третье место — это очень хороший результат. На старт вышли практически все сильнейшие парни и девчонки. Так что гонка была очень непростой и завоевать в ней бронзу — это достойно. Нам очень нужна эта медаль и нашему региону, нашей Тюменской области, — тоже», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

