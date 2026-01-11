«Нет никакого расстройства». Сливко — о бронзе в сингл-миксте в Ижевске

Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая третье место в дуэте с Михаилом Бурундуковым в сингл-миксте на этапе чемпионата России в Ижевске, заявила, что испытывает удовлетворение от показанного результата.

«Я очень довольна этим результатом. Нет никакого расстройства, только радость. При такой конкуренции третье место — это очень хороший результат. На старт вышли практически все сильнейшие парни и девчонки. Так что гонка была очень непростой и завоевать в ней бронзу — это достойно. Нам очень нужна эта медаль и нашему региону, нашей Тюменской области, — тоже», — цитирует Сливко «Тюменская арена».