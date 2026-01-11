Биатлон, Кубок мира, 4-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Сегодня, 11 января, продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). В 16:30 мск запланирован старт женской гонки преследования на 10 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Оберхоф (Германия).
Гонка преследования, женщины. Стартовый лист (частично):
1. Эльвира Эберг (Швеция).
2. Суви Минккинен (Финляндия).
3. Жулия Симон (Франция).
4. Марен Киркеэйде (Норвегия).
5. Франциска Пройс (Германия).
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия).
7. Лу Жанмонно (Франция).
8. Анна Магнуссон (Швеция).
9. Осеан Мишлон (Франция).
10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция).
11. Ребекка Пасслер (Италия).
12. Жанна Ришар (Франция).
13. Ханна Эберг (Швеция).
14. Микела Каррара (Италия).
15. Маркета Давидова (Чехия).