Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России — 2026 в Ижевске

Виктория Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России — 2026 в Ижевске
Комментарии

Биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 42.13,1, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Виктория Сливко, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 8,2 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Томшина с одним промахом (+36,7).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Женщины. 12 км Масс-старт
11 января 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
42:13.1
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+8.2
3
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+36.7

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, женщины. Итоговые результаты:

  1. Виктория Метеля — 42.13,1 (0 промахов).
  2. Виктория Сливко — отставание 8,2 (0).
  3. Анастасия Томшина +36,7 (1).
  4. Наталия Шевченко +51,8 (3).
  5. Юлия Коваленко +1.34,6 (3).
Материалы по теме
На Кубке мира по биатлону выступила спортсменка из Беларуси. И это предельное лицемерие!
На Кубке мира по биатлону выступила спортсменка из Беларуси. И это предельное лицемерие!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android