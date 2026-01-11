Виктория Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России — 2026 в Ижевске
Биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 42.13,1, не допустив ни одного промаха.
Второе место заняла Виктория Сливко, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 8,2 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Томшина с одним промахом (+36,7).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Женщины. 12 км Масс-старт
11 января 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
42:13.1
2
Виктория Сливко
Тюменская область
+8.2
3
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+36.7
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, женщины. Итоговые результаты:
- Виктория Метеля — 42.13,1 (0 промахов).
- Виктория Сливко — отставание 8,2 (0).
- Анастасия Томшина +36,7 (1).
- Наталия Шевченко +51,8 (3).
- Юлия Коваленко +1.34,6 (3).
