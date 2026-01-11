Виктория Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России — 2026 в Ижевске

Биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 42.13,1, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла Виктория Сливко, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 8,2 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Томшина с одним промахом (+36,7).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, женщины. Итоговые результаты: