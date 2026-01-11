Скидки
Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Биатлон

Савелий Коновалов победил в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Ижевске

Савелий Коновалов победил в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Ижевске
Комментарии

Биатлонист Савелий Коновалов одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 41.24,7, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Кирилл Бажин с двумя промахами и отставанием от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Карим Халили с одним промахом (+6,6).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Мужчины. 15 км Масс-старт
11 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
41:24.7
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+5.6
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+6.6

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, мужчины. Итоговые результаты:

  1. Савелий Коновалов — 41.24,7 (0 промахов).
  2. Кирилл Бажин — отставание 5,6 (2).
  3. Карим Халили +6,6 (1).
  4. Александр Корнев +8,0 (2).
  5. Степан Данилов +8,2 (1).
  6. Эдуард Латыпов +27,6 (2).
