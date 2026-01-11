Савелий Коновалов победил в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Ижевске
Биатлонист Савелий Коновалов одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 41.24,7, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял Кирилл Бажин с двумя промахами и отставанием от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Карим Халили с одним промахом (+6,6).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Ижевск
Мужчины. 15 км Масс-старт
11 января 2026, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
41:24.7
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+5.6
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+6.6
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, мужчины. Итоговые результаты:
- Савелий Коновалов — 41.24,7 (0 промахов).
- Кирилл Бажин — отставание 5,6 (2).
- Карим Халили +6,6 (1).
- Александр Корнев +8,0 (2).
- Степан Данилов +8,2 (1).
- Эдуард Латыпов +27,6 (2).
