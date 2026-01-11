Савелий Коновалов победил в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Ижевске

Биатлонист Савелий Коновалов одержал победу в масс-старте на 15 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 41.24,7, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Кирилл Бажин с двумя промахами и отставанием от победителя на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнул Карим Халили с одним промахом (+6,6).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, мужчины. Итоговые результаты:

Савелий Коновалов — 41.24,7 (0 промахов). Кирилл Бажин — отставание 5,6 (2). Карим Халили +6,6 (1). Александр Корнев +8,0 (2). Степан Данилов +8,2 (1). Эдуард Латыпов +27,6 (2).