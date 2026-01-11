Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая

Норвежские биатлонисты Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен одержали победу в мужской эстафете в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Эстафета, мужчины. Итоговые результаты: