Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
16:30 Мск
Биатлон

Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая

Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая
Комментарии

Норвежские биатлонисты Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен одержали победу в мужской эстафете в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Эстафета, мужчины. Итоговые результаты:

  1. Норвегия — 1:20.29,1 (2 штрафных круга + 7 дополнительных патронов).
  2. Франция — отставание 2,6 (2+9).
  3. Швеция +3,8 (0+12).
  4. Италия +4,8 (1+9).
  5. Германия +5,4 (0+10).
Новости. Биатлон
Все новости RSS

