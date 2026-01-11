Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая
Норвежские биатлонисты Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен одержали победу в мужской эстафете в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Оберхоф (Германия). Эстафета, мужчины. Итоговые результаты:
- Норвегия — 1:20.29,1 (2 штрафных круга + 7 дополнительных патронов).
- Франция — отставание 2,6 (2+9).
- Швеция +3,8 (0+12).
- Италия +4,8 (1+9).
- Германия +5,4 (0+10).
