Эльвира Эберг выиграла пасьют на Кубке мира в Оберхофе, Ханна Эберг — третья

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Дистанцию 10 км она преодолела за 31.38,5 и допустила один промах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5

Второй стала представительница Финляндии Суви Минккинен, отстав от лидера на 16,6. Тройку сильнейших замкнула Ханна Эберг (+1.04,5).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхоф (Германия). Гонка преследования. Женщины:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 31.38,5 (1 промах).
  2. Суви Минккинен (Финляндия) +16,6 (1).
  3. Ханна Эберг (Швеция) +1.04,5 (2).
  4. Жулия Симон (Франция) +1.15,5 (3).
  5. Франциска Пройс (Германия) +1.20,7 (2).
  6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.21,8 (2).
  7. Анна Магнуссон (Швеция) +1.41,5 (3).
  8. Ванесса Фойгт (Германия) +1.47,4 (0).
