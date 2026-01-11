Эльвира Эберг оформила первый золотой дубль с сезона-2022/2023
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг оформила первый золотой дубль с сезона-2022/2023. Тогда она стала чемпионкой в спринте и пасьюте на Кубке мира в Поклюке.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5
В этом сезоне на Кубке мира в Оберхофе Эльвира выиграла спринт и гонку преследования. В среду, 7 января, в спринте дистанцию спортсменка преодолела за 22.00,6 и не допустила ни одного промаха. Сегодня, 11 января, в пасьюте Эберг показала результат 31.38,5 (1).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхоф (Германия). Гонка преследования. Женщины:
- Эльвира Эберг (Швеция) — 31.38,5 (1 промах).
- Суви Минккинен (Финляндия) +16,6 (1).
- Ханна Эберг (Швеция) +1.04,5 (2).
- Жулия Симон (Франция) +1.15,5 (3).
- Франциска Пройс (Германия) +1.20,7 (2).
Комментарии
- 11 января 2026
-
17:35
-
17:08
-
14:34
-
13:35
-
10:51
-
10:30
-
10:19
-
09:30
-
09:00
-
07:00
- 10 января 2026
-
21:05
-
20:50
-
20:46
-
19:58
-
19:47
-
18:09
-
17:59
-
14:43
-
13:18
-
11:20
-
10:30
-
10:00
-
07:00
- 9 января 2026
-
23:37
-
23:27
-
22:59
-
22:53
-
21:53
-
21:29
-
20:47
-
18:22
-
17:58
-
10:38
- 8 января 2026
-
22:56
-
21:44