Главная Биатлон Новости

Болгарин Василев в эстафете в Оберхофе объехал ограждения. Команду дисквалифицировали

Болгарин Василев в эстафете в Оберхофе объехал ограждения. Команду дисквалифицировали
Комментарии

Болгарский биатлонист Константин Василев в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия) перед третьей стрельбой объехал ограждения. По итогам эстафеты сборную Болгарии дисквалифицировали. Об этом стало известно из итогового протокола гонки.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Фото: Скриншот из трансляции

В состав команды вошли: Благой Тодев, Константин Василев, Владимир Илиев и Антон Синапов.

Победителями стали биатлонисты из Норвегии (Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.

Комментарии
