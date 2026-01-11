Болгарин Василев в эстафете в Оберхофе объехал ограждения. Команду дисквалифицировали
Поделиться
Болгарский биатлонист Константин Василев в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия) перед третьей стрельбой объехал ограждения. По итогам эстафеты сборную Болгарии дисквалифицировали. Об этом стало известно из итогового протокола гонки.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция
Фото: Скриншот из трансляции
В состав команды вошли: Благой Тодев, Константин Василев, Владимир Илиев и Антон Синапов.
Победителями стали биатлонисты из Норвегии (Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
18:44
-
18:26
-
17:35
-
17:08
-
14:34
-
13:35
-
10:51
-
10:30
-
10:19
-
09:30
-
09:00
-
07:00
- 10 января 2026
-
21:05
-
20:50
-
20:46
-
19:58
-
19:47
-
18:09
-
17:59
-
14:43
-
13:18
-
11:20
-
10:30
-
10:00
-
07:00
- 9 января 2026
-
23:37
-
23:27
-
22:59
-
22:53
-
21:53
-
21:29
-
20:47
-
18:22
-
17:58
-
10:38