Сборная Австрии впервые за 26 лет не смогла финишировать в эстафете на Кубке мира

Сборная Австрии не смогла финишировать в мужской эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Это первый случай для сборной за 26 лет. До этого с австрийцами подобное случилось в сезоне-1999/2000 на этапе в Антхольце.

В состав команды вошли: Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Фабиан Мюллауэр и Фредрик Мюльбахер.

Победителями стали биатлонисты из Норвегии (Исак Лекнес Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Улдаль и Ветле Шоста Кристиансен). Они преодолели дистанцию за 1:20.29,1, зайдя на два штрафных круга и использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Швеции.