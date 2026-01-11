Скидки
Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Минккинен лидирует, Э. Эберг — третья

Комментарии

Финская биатлонистка Суви Минккинен продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. Сегодня, 11 января, в пасьюте на этапе в Оберхофе (Германия) она заняла второе место. Теперь в её активе 253 очка.

Вторую строчку занимает шведка Анна Магнуссон с 206 очками. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Швеции Эльвира Эберг, которая стала победительницей гонки преследования в Оберхофе (198).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины:

  1. Суви Минккинен (Финляндия) — 253 очка.
  2. Анна Магнуссон (Швеция) — 206.
  3. Эльвира Эберг (Швеция) — 198.
  4. Лу Жанмонно (Франция) — 187.
  5. Ханна Эберг (Швеция) — 170.
  6. Лиза Виттоцци (Италия) — 165.
  7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 163.
  8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 162.
  9. Жулия Симон (Франция) — 130.
  10. Камиль Бене (Франция) — 130.
