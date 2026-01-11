Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Минккинен лидирует, Э. Эберг — третья
Финская биатлонистка Суви Минккинен продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. Сегодня, 11 января, в пасьюте на этапе в Оберхофе (Германия) она заняла второе место. Теперь в её активе 253 очка.
Вторую строчку занимает шведка Анна Магнуссон с 206 очками. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Швеции Эльвира Эберг, которая стала победительницей гонки преследования в Оберхофе (198).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины:
- Суви Минккинен (Финляндия) — 253 очка.
- Анна Магнуссон (Швеция) — 206.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 198.
- Лу Жанмонно (Франция) — 187.
- Ханна Эберг (Швеция) — 170.
- Лиза Виттоцци (Италия) — 165.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) – 163.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 162.
- Жулия Симон (Франция) — 130.
- Камиль Бене (Франция) — 130.
