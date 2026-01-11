Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Минккинен лидирует, Э. Эберг — третья

Финская биатлонистка Суви Минккинен продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. Сегодня, 11 января, в пасьюте на этапе в Оберхофе (Германия) она заняла второе место. Теперь в её активе 253 очка.

Вторую строчку занимает шведка Анна Магнуссон с 206 очками. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Швеции Эльвира Эберг, которая стала победительницей гонки преследования в Оберхофе (198).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины: