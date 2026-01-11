Зачёт эстафет Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция — вторая

Сборная Норвегии возглавляет зачёт мужских эстафет на Кубке мира по биатлону. Сегодня, 11 января, спортсмены одержали победу на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Теперь в их активе 270 очков.

Вторую строчку в зачёте эстафет занимают французские биатлонисты с результатом 225 очков. Тройку сильнейших замыкают шведы (195).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Мужчины. После трёх гонок из пяти:

Норвегия — 270 очков. Франция — 225. Швеция — 195. Германия — 155. США — 146. Италия – 145. Чехия – 120. Эстония – 104. Украина – 102. Швейцария – 95. Словения — 90. Финляндия — 87. Польша — 85. Канада — 75. Казахстан — 74.