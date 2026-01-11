Зачёт эстафет Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция — вторая
Сборная Норвегии возглавляет зачёт мужских эстафет на Кубке мира по биатлону. Сегодня, 11 января, спортсмены одержали победу на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Теперь в их активе 270 очков.
Вторую строчку в зачёте эстафет занимают французские биатлонисты с результатом 225 очков. Тройку сильнейших замыкают шведы (195).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Мужчины. После трёх гонок из пяти:
- Норвегия — 270 очков.
- Франция — 225.
- Швеция — 195.
- Германия — 155.
- США — 146.
- Италия – 145.
- Чехия – 120.
- Эстония – 104.
- Украина – 102.
- Швейцария – 95.
- Словения — 90.
- Финляндия — 87.
- Польша — 85.
- Канада — 75.
- Казахстан — 74.
