Главная Биатлон Новости

Зачёт эстафет Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция — вторая

Зачёт эстафет Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция — вторая
Сборная Норвегии возглавляет зачёт мужских эстафет на Кубке мира по биатлону. Сегодня, 11 января, спортсмены одержали победу на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Теперь в их активе 270 очков.

Вторую строчку в зачёте эстафет занимают французские биатлонисты с результатом 225 очков. Тройку сильнейших замыкают шведы (195).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Мужчины. После трёх гонок из пяти:

  1. Норвегия — 270 очков.
  2. Франция — 225.
  3. Швеция — 195.
  4. Германия — 155.
  5. США — 146.
  6. Италия – 145.
  7. Чехия – 120.
  8. Эстония – 104.
  9. Украина – 102.
  10. Швейцария – 95.
  11. Словения — 90.
  12. Финляндия — 87.
  13. Польша — 85.
  14. Канада — 75.
  15. Казахстан — 74.
