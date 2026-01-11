Кубок наций — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция – вторая, Швеция – третья

Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. После победе в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в их активе стало 3839 очков.

Вторую строчку занимают французские спортсмены с 3547 очками. Тройку сильнейших замыкают шведы (3433).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026. Мужчины. После 10 гонок из 21:

Норвегия — 3839 очков. Франция – 3547. Швеция – 3433. Германия – 3208. Италия – 2975. США – 2758. Чехия – 2707. Швейцария – 2465. Словения – 2344. Украина – 2340. Финляндия — 2336. Эстония — 2247. Польша — 2121. Австрия — 1932. Бельгия — 1777. Латвия — 1749. Румыния — 1646. Болгария — 1558. Канада — 1529. Казахстан — 1497.