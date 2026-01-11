Кубок наций — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция – вторая, Швеция – третья
Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. После победе в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в их активе стало 3839 очков.
Вторую строчку занимают французские спортсмены с 3547 очками. Тройку сильнейших замыкают шведы (3433).
Биатлон. Кубок наций — 2025/2026. Мужчины. После 10 гонок из 21:
- Норвегия — 3839 очков.
- Франция – 3547.
- Швеция – 3433.
- Германия – 3208.
- Италия – 2975.
- США – 2758.
- Чехия – 2707.
- Швейцария – 2465.
- Словения – 2344.
- Украина – 2340.
- Финляндия — 2336.
- Эстония — 2247.
- Польша — 2121.
- Австрия — 1932.
- Бельгия — 1777.
- Латвия — 1749.
- Румыния — 1646.
- Болгария — 1558.
- Канада — 1529.
- Казахстан — 1497.
