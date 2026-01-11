Скидки
Кубок наций — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция – вторая, Швеция – третья

Кубок наций — 2025/2026, мужчины: Норвегия лидирует, Франция – вторая, Швеция – третья
Мужская сборная Норвегии по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. После победе в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в их активе стало 3839 очков.

Вторую строчку занимают французские спортсмены с 3547 очками. Тройку сильнейших замыкают шведы (3433).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026. Мужчины. После 10 гонок из 21:

  1. Норвегия — 3839 очков.
  2. Франция – 3547.
  3. Швеция – 3433.
  4. Германия – 3208.
  5. Италия – 2975.
  6. США – 2758.
  7. Чехия – 2707.
  8. Швейцария – 2465.
  9. Словения – 2344.
  10. Украина – 2340.
  11. Финляндия — 2336.
  12. Эстония — 2247.
  13. Польша — 2121.
  14. Австрия — 1932.
  15. Бельгия — 1777.
  16. Латвия — 1749.
  17. Румыния — 1646.
  18. Болгария — 1558.
  19. Канада — 1529.
  20. Казахстан — 1497.
Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая
