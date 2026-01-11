Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» Кристиансен — об эстафете на КМ в Оберхофе

«Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» Кристиансен — об эстафете на КМ в Оберхофе
Комментарии

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что победа в эстафете на Кубке мира — 2025/2025 в Оберхофе (Германия) посвящена погибшему соотечественнику Сиверту Баккену.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

«Это была самая захватывающая эстафета за многие годы. Я привык иметь примерно минуту преимущества на последнем этапе, но тут пятеро-шестеро парней боролись за победу, так что зрителям было очень интересно. Для нас это было особенным, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. У меня была дополнительная энергия, последние пару дней были тяжёлыми. Это полностью выжало все силы из моего тела, но я постепенно возвращаюсь в форму. Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» — приводит слова Кристиансена пресс-служба IBU.

Материалы по теме
Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android