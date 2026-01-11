«Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» Кристиансен — об эстафете на КМ в Оберхофе
Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что победа в эстафете на Кубке мира — 2025/2025 в Оберхофе (Германия) посвящена погибшему соотечественнику Сиверту Баккену.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция
«Это была самая захватывающая эстафета за многие годы. Я привык иметь примерно минуту преимущества на последнем этапе, но тут пятеро-шестеро парней боролись за победу, так что зрителям было очень интересно. Для нас это было особенным, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. У меня была дополнительная энергия, последние пару дней были тяжёлыми. Это полностью выжало все силы из моего тела, но я постепенно возвращаюсь в форму. Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» — приводит слова Кристиансена пресс-служба IBU.
