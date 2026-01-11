«Было здорово праздновать с Ханной». Эльвира Эберг — о пасьюте на КМ в Оберхофе
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о победе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), а также о результате её сестры Ханны.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5
«Очень необычно всё время находиться впереди. На этой сложной трассе кажется, что ты едешь довольно медленно. Я очень рада, что мне удалось закрыть все мишени на стойке. Йоханнес (Лукас — тренер сборной Швеции. — Прим. «Чемпионата») сказал мне перед финишем, что Ханна борется за третье место. Было правда здорово праздновать с ней. Знаю, если она борется за подиум, её очень трудно победить!» — приводит слова Эберг пресс-служба IBU.
