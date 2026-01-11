Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Было здорово праздновать с Ханной». Эльвира Эберг — о пасьюте на КМ в Оберхофе

«Было здорово праздновать с Ханной». Эльвира Эберг — о пасьюте на КМ в Оберхофе
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о победе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), а также о результате её сестры Ханны.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5

«Очень необычно всё время находиться впереди. На этой сложной трассе кажется, что ты едешь довольно медленно. Я очень рада, что мне удалось закрыть все мишени на стойке. Йоханнес (Лукас — тренер сборной Швеции. — Прим. «Чемпионата») сказал мне перед финишем, что Ханна борется за третье место. Было правда здорово праздновать с ней. Знаю, если она борется за подиум, её очень трудно победить!» — приводит слова Эберг пресс-служба IBU.

Материалы по теме
Эльвира Эберг выиграла пасьют на Кубке мира в Оберхофе, Ханна Эберг — третья
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android