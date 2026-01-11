«Не оставалось ничего, кроме слёз». Симон — о четвёртом месте в пасьюте в Оберхофе

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о четвёртом месте в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия).

«Вела себя как новичок, есть некоторые сожаления. Конечно, есть удовлетворение от того, что мне удалось побороться за лидерство, и вся гонка прошла неплохо, но последний рывок был неудачным. Мне кажется, я хорошо постаралась на четвёртом круге, потому что не хотела тащить Суви Минккинен и старалась ехать довольно быстро. В конце круга недостаточно выложилась, потому что она меня догоняла. Когда мы вошли в ритм гонки, уже не была в своей стихии, моя стрельба немного подкачала. Это ошибка новичка. Мне не следовало позволять себя так оттеснять, должна была больше сосредоточиться на себе. Немного расстраивает. Физически на последнем круге ничего не могла сделать. Она (Ханна Эберг. — Прим. «Чемпионата») была намного сильнее меня и на спуске, двигаясь за мной вплотную, оторвалась от меня на гораздо большей скорости. У меня не оставалось ничего, кроме слёз», — приводит слова Симон Nordic Magazine.