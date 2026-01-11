Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не оставалось ничего, кроме слёз». Симон — о четвёртом месте в пасьюте в Оберхофе

«Не оставалось ничего, кроме слёз». Симон — о четвёртом месте в пасьюте в Оберхофе
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон высказалась о четвёртом месте в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5

«Вела себя как новичок, есть некоторые сожаления. Конечно, есть удовлетворение от того, что мне удалось побороться за лидерство, и вся гонка прошла неплохо, но последний рывок был неудачным. Мне кажется, я хорошо постаралась на четвёртом круге, потому что не хотела тащить Суви Минккинен и старалась ехать довольно быстро. В конце круга недостаточно выложилась, потому что она меня догоняла. Когда мы вошли в ритм гонки, уже не была в своей стихии, моя стрельба немного подкачала. Это ошибка новичка. Мне не следовало позволять себя так оттеснять, должна была больше сосредоточиться на себе. Немного расстраивает. Физически на последнем круге ничего не могла сделать. Она (Ханна Эберг. — Прим. «Чемпионата») была намного сильнее меня и на спуске, двигаясь за мной вплотную, оторвалась от меня на гораздо большей скорости. У меня не оставалось ничего, кроме слёз», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Материалы по теме
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна
Эльвира Эберг оформила «золотой» дубль. Но настоящую красоту сотворила её сестра Ханна
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android