Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Меня вдохновляют соревнования такого типа». Мишлон — о победе в эстафете в Оберхофе

«Меня вдохновляют соревнования такого типа». Мишлон — о победе в эстафете в Оберхофе
Комментарии

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о победе женской сборной Франции в эстафете на Кубке мира в Оберхофе (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
10 января 2026, суббота. 16:25 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

«Когда я стою на старте в такой конфигурации, чувствую уверенность. Это приносит определённый комфорт, тем более я обожаю эстафеты. Меня вдохновляют соревнования такого типа. С одной стороны, это успокаивает, потому что позволяет нащупать ориентиры и обрести уверенность, но каждая гонка отличается. Условия меняются, хотя и эта конфигурация нам удаётся, в день гонки нужно быть в форме и держаться того, что мы освоили. Важно сохранять технику и не увлекаться», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

Материалы по теме
«Не оставалось ничего, кроме слёз». Симон — о четвёртом месте в пасьюте в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android