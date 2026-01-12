«Меня вдохновляют соревнования такого типа». Мишлон — о победе в эстафете в Оберхофе
Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон высказалась о победе женской сборной Франции в эстафете на Кубке мира в Оберхофе (Германия).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
10 января 2026, суббота. 16:25 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия
«Когда я стою на старте в такой конфигурации, чувствую уверенность. Это приносит определённый комфорт, тем более я обожаю эстафеты. Меня вдохновляют соревнования такого типа. С одной стороны, это успокаивает, потому что позволяет нащупать ориентиры и обрести уверенность, но каждая гонка отличается. Условия меняются, хотя и эта конфигурация нам удаётся, в день гонки нужно быть в форме и держаться того, что мы освоили. Важно сохранять технику и не увлекаться», — приводит слова Мишлон Nordic Magazine.
