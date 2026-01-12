Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Совершенно не удовлетворена». Жанмонно — о 10-м месте в гонке преследования в Оберхофе

«Совершенно не удовлетворена». Жанмонно — о 10-м месте в гонке преследования в Оберхофе
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Спортсменка заняла 10-е место, преодолев дистанцию за 33.33,1 и допустила четыре промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
31:38.5
2
Суви Минккинен
Финляндия
+16.6
3
Ханна Эберг
Швеция
+1:04.5

«Я совершенно не удовлетворена. Мои первые выстрелы лёжа ушли низко вправо, но не понимаю, как так вышло. Также не понимаю свой первый выстрел стоя, потому что не была вне своей зоны. Может, я онемела? Нужно хорошо разобрать неделю с Сирил [Бурде], потому что я с трудом понимаю ошибки этой недели», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Материалы по теме
«Меня вдохновляют соревнования такого типа». Мишлон — о победе в эстафете в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android