«Совершенно не удовлетворена». Жанмонно — о 10-м месте в гонке преследования в Оберхофе

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила своё выступление в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Спортсменка заняла 10-е место, преодолев дистанцию за 33.33,1 и допустила четыре промаха.

«Я совершенно не удовлетворена. Мои первые выстрелы лёжа ушли низко вправо, но не понимаю, как так вышло. Также не понимаю свой первый выстрел стоя, потому что не была вне своей зоны. Может, я онемела? Нужно хорошо разобрать неделю с Сирил [Бурде], потому что я с трудом понимаю ошибки этой недели», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.