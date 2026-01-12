Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«У меня очень тяжёлое состояние». Метеля — после победы на чемпионате России — 2026

«У меня очень тяжёлое состояние». Метеля — после победы на чемпионате России — 2026
Комментарии

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала о проблемах со здоровьем после перенесённой болезни. В воскресенье, 11 января, она выиграла золото чемпионата России — 2026 в масс-старте.

«В этом сезоне я ставила перед собой цель в эстафете занять первое место в чемпионате России, но получилось в личной гонке. Очень этому рада, неожиданно.

Уверенности не было и перед стартом, и по дистанции. У меня очень тяжёлое состояние, я только вышла после болезни, ещё есть остаточные симптомы, у меня почему‑то очень болят колени. Старалась переступать через себя, выжала всё по максимуму», — приводит слова Метели «Матч ТВ».

Материалы по теме
Виктория Метеля выиграла масс-старт на чемпионате России — 2026 в Ижевске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android