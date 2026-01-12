«У меня очень тяжёлое состояние». Метеля — после победы на чемпионате России — 2026

Биатлонистка Виктория Метеля рассказала о проблемах со здоровьем после перенесённой болезни. В воскресенье, 11 января, она выиграла золото чемпионата России — 2026 в масс-старте.

«В этом сезоне я ставила перед собой цель в эстафете занять первое место в чемпионате России, но получилось в личной гонке. Очень этому рада, неожиданно.

Уверенности не было и перед стартом, и по дистанции. У меня очень тяжёлое состояние, я только вышла после болезни, ещё есть остаточные симптомы, у меня почему‑то очень болят колени. Старалась переступать через себя, выжала всё по максимуму», — приводит слова Метели «Матч ТВ».