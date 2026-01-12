Скидки
Виктория Сливко: многие говорят, что я какая-то лицемерная

Виктория Сливко: многие говорят, что я какая-то лицемерная
Комментарии

Биатлонистка Виктория Сливко рассказала, что радуется успехам своих молодых соперниц. В воскресенье, 11 января, Сливко стала вице-чемпионкой России — 2026 в масс-старте.

«Я рада за Вику, она молодая спортсменка, это наше будущее. Многие говорят, что я какая‑то лицемерная или ещё что‑то, но я действительно радуюсь за других девчонок. Это круто, потому что сейчас я вот уйду, и останутся достойные девчонки, которые будут красиво представлять Россию, которые умеют бежать и стрелять. Не грех так уйти и оставить биатлон. Я пока никуда не ухожу, буду держать девочек в тонусе. Как я уже говорила, пока не выращу поколение в Тюмени, я не уйду», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

