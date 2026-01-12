Биатлонистка Шевченко: если бы попала на Кубок мира, смогла бы как-то адаптироваться

Биатлонистка Наталия Шевченко считает, что смогла бы адаптироваться к условиям соревнований на Кубке мира в случае допуска.

«Наверное, если бы я попала на Кубок мира, то смогла бы как‑то адаптироваться, поменять стрельбу. Но пока и этого достаточно. Сейчас в некоторых гонках получается отработать быстро и чисто. Хотелось бы, чтобы этот результат закреплялся.

Ходом чувствую себя отлично. Стрельба где‑то не получается, 85%. Намного лучше, чем до Нового года. Надеюсь, что к февралю буду только набирать», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

С 6 по 22 февраля в Италии пройдут Олимпийские игры — 2026. Российские биатлонисты туда не допущены.