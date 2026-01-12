Йохан-Олав Ботн может пропустить этап Кубка мира в Рупольдинге — Fondo Italia

Один из лидеров сезона-2025/2026 норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн из-за болезни может пропустить пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Об этом сообщает Fondo Italia со ссылкой на норвежскую федерацию биатлона. Уточняется, что в гонках примет участие Стурла Холм Легрейд, который также болел во время рождественских каникул.

Завтра, 13 января, в Норвегии пройдут похороны Сиверта Гутторма Баккена, куда направятся несколько норвежских биатлонистов. Они примут участие в траурной церемонии и вернутся в Германию для участия в Кубке мира, отмечает издание.

Ботн и Легрейд не выступали в Оберхофе. После этого Йохан-Олав потерял лидирующую строчку в общем зачёте КМ.