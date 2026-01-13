В Лиллехаммере прошли похороны биатлониста Сиверта Баккена

Сегодня, 13 января, в норвежском Лиллехаммере прошли похороны норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена, об этом сообщает VG.no.

Тело Баккена было найдено в гостиничном номере в итальянской Лавазе. Причина смерти Баккена пока остаётся неизвестной, однако, в момент смерти биатлонист находился в гипоксической маске. Несколькими годами ранее Баккен испытывал проблемы с сердцем, из-за чего приостанавливал свою спортивную карьеру.

За время своей карьеры Баккен становился победителем этапа Кубка мира и трёхкратным чемпионом Европы. Также он также принимал участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал несколько медалей две золотые и одну серебряную награду. В сезоне Кубка мира — 2025/2026 он стал пятым в спринте на этапе в Анси (Франция), а также занял четвёртое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Сиверт Гутторм Баккен скоропостижно скончался 23 декабря 2025 года. Ему было 27 лет.