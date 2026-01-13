Скидки
«Это маловероятно». Гараничев — о возвращении россиян на международные старты в 2026 году

«Это маловероятно». Гараничев — о возвращении россиян на международные старты в 2026 году
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, российский биатлонист Евгений Гараничев поделился мнением о вероятности возвращения российских биатлонистов на международные старты в 2026 году.

«Наверное, это маловероятно. Мы надеемся всегда, что нас допустят и с флагом, и с гимном, и буду рад, если допустят хотя бы кого-то из биатлонистов.

Будет здорово даже в нейтральном статусе пробежать на Кубке мира, не говоря уже об Олимпиаде», – приводит слова Гараничева ТАСС.

Российские биатлонисты не принимают участие в стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. В декабре 2025 года IBU отказался рассматривать в ускоренном варианте иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

