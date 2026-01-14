Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кирилл Бажин — о Кубке мира: мы вряд ли выступим в этом сезоне, надежд на это очень мало

Кирилл Бажин — о Кубке мира: мы вряд ли выступим в этом сезоне, надежд на это очень мало
Комментарии

Член сборной России по биатлону Кирилл Бажин поделился мнением о возможности возвращения российских биатлонистов к международным стартам в сезоне-2025/2026.

«Мы вряд ли выступим в этом сезоне. Надежд на это очень мало, но мы надеемся, что допустят в следующем. Что касается возможных сложностей, думаю, что могут возникнуть проблемы с подготовкой инвентаря, лыж», – приводит слова Бажина ТАСС.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. В декабре 2025 года IBU отказался рассматривать в ускоренном варианте иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Материалы по теме
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
«Везение было на моей стороне». 21-летний биатлонист сенсационно победил на ЧР-2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android