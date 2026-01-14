Кирилл Бажин — о Кубке мира: мы вряд ли выступим в этом сезоне, надежд на это очень мало

Член сборной России по биатлону Кирилл Бажин поделился мнением о возможности возвращения российских биатлонистов к международным стартам в сезоне-2025/2026.

«Мы вряд ли выступим в этом сезоне. Надежд на это очень мало, но мы надеемся, что допустят в следующем. Что касается возможных сложностей, думаю, что могут возникнуть проблемы с подготовкой инвентаря, лыж», – приводит слова Бажина ТАСС.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных стартах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года. В декабре 2025 года IBU отказался рассматривать в ускоренном варианте иск Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS).