Биатлон, Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть

Сегодня, 14 января, продолжится пятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). В 16:30 мск запланирован старт женской эстафеты 4х6 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Рупольдинг (Германия). Эстафета, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).

2. Швеция (Юоханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Эберг, Ханна Эберг).

3. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде).

4. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих, Франциска Пройс).