Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Рупольдинге: расписание гонок, где смотреть
С 14 по 18 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 5-й этап, Рупольдинг. Расписание:
14 января, среда:
16:30. Женская эстафета.
15 января, четверг:
16:30. Мужская эстафета.
16 января, пятница:
16:30. Женский спринт.
17 января, суббота:
16:30. Мужской спринт
18 января, воскресенье:
14:30. Женская гонка преследования
17:00. Мужская гонка преследования.
Российские биатлонисты в гонках Кубка мира участия не принимают с 2022 года из-за бана со стороны IBU.
