Этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону в Рупольдинге: расписание гонок, где смотреть

С 14 по 18 января в Рупольдинге (Германия) пройдёт пятый этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 5-й этап, Рупольдинг. Расписание:

14 января, среда:

16:30. Женская эстафета.

15 января, четверг:

16:30. Мужская эстафета.

16 января, пятница:

16:30. Женский спринт.

17 января, суббота:

16:30. Мужской спринт

18 января, воскресенье:

14:30. Женская гонка преследования

17:00. Мужская гонка преследования.

Российские биатлонисты в гонках Кубка мира участия не принимают с 2022 года из-за бана со стороны IBU.